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ПЛИТКА ПОД СТАРИННЫЙ КИРПИЧ:
ИЖОРА, СУРА, ОХТА, СЛАВЯНКА, СЕСТРА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

По слепкам старинных кирпичей
Плитка под кирпич ручной формовки со слепков старинных кирпичей
Из экологически чистых материалов
Наша плитка под старинный кирпич не содержит вредных примесей
доставка в любую точку Планеты
Быстрая доставка
транспортными компаниями
Выбор лучших дизайн-студий россии
Наша плитка под кирпич применяется в самых масштабных ЛОФТ проектах.
без дилерской наценки
Продажа напрямую с производства, без посредников
от производства до монтажа
Полный комплекс услуг от разработки проекта
до монтажа

Плитка под старинный кирпич
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!
Скидки до 30%!

Оставьте Ваш e-mail или номер телефона,
чтобы узнать подробности!

Плитка под старинный царский кирпич от производителя!

"Петровская мануфактура" - частное производство плитки под старинный кирпич царских времен.
Купить лофт Кирпич "Ижора", Кирпич "Славянка", Кирпич "Охта", Кирпич "Сура", Кирпич "Сестра" для внутренней отделки теперь можно прямо с производства, минуя дилерские магазины! Такая плитка под старый кирпич идеально подходит как для внутренних работ по отделке стен, так и для отделки фасада.
Все начиналось с увлечения архитектурой нашего города XVII-XX века, кирпичной кладкой и историей производства кирпича. Спустя некоторое время, хобби переросло в собственное производство плитки под старинный кирпич. Плитка под кирпич "Ижора", к примеру, идеально подходит для интерьеров в стиле лофт и прованс! Цена на плитку под кирпич демократична и устроит любого клиента! Мы производим лучшую в России имитацию кирпичной кладки!
Не важно, где Вы: в Москве, Петербурге, Воронеже, Челябинске или Казани. Купить нашу лофт плитку под кирпич очень просто!
Оставьте, пожалуйста, e-mail и мы вышлем необходимую информацию!
Скидки до 30%!
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!
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Мы подготовили для Вас специальное предложение! Оно будет действовать в течение 15 дней!
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Каталог плитки под старинный кирпич от "Петровской Мануфактуры":

Коллекция "Лофт дизайн" плитки под старинный кирпич:
Включает в себя бетонную плитку под царский кирпич ручной формовки , такую, как кирпич Ижора.
Формы для изготовления лофт плитки под кирпич "Ижора" получены путем снятия слепков со старинных кирпичей, отобранных в Санкт-Петербурге и Москве во время сноса и реставрации зданий XVIII - XX веков.

ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ "ИЖОРА"

Производитель - "Петровская Мануфактура"
1500
руб/м2
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! СКИДКИ ДО 30%!
- Плитка для внутренней отделки и отделки фасада
- По слепкам старинных кирпичей
- Изготовлена из бетона
- Все элементы кирпича (длинный, короткий, угол)
- Два вида фирменной затирки (серая, желтая)
- Материал №1 для интерьеров лофт
- Любые объемы плитки в наличии на складе
- Продажа напрямую с производства, минуя магазины
- Гарантия лучшей ЦЕНЫ
- В 1м2 плитки 26 ложков (длинные элементы) и 44 тычка (короткие элементы). Для равномерной кладки рядам
Рассчитать заказ

ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ "СЛАВЯНКА"
(ПОД ПОКРАСКУ)

Производитель - "Петровская Мануфактура"
1500
руб/м2
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! СКИДКИ ДО 30%!
- Плитка под покраску для светлых интерьеров
- По формам царских старых кирпичей
- Отлита из бетона
- Присутствуют все элементы кирпича (длинный, короткий, угол)
- Фирменная затирка для плитки под кирпич
- Продажа напрямую с производства
- В 1м2 плитки 26 ложков (длинные элементы) и 44 тычка (короткие элементы). Для равномерной кладки рядами
Рассчитать заказ

ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ "ОХТА"

Производитель - "Петровская Мануфактура"
1500
руб/м2
  • ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! СКИДКИ ДО 30%!
  • Плитка под старинный кирпич для декоративной отделки любых поверхностей
  • Уникальные формы старинного кирпича
  • Материал - бетон
  • Все элементы кирпича (длинный, короткий, угол)
  • Серая и желтая затирка от производителя
  • Любые объемы кирпича в наличии на складе
  • Продаем без наценки и посредников
  • В 1м2 плитки 26 ложков (длинные элементы) и 44 тычка (короткие элементы). Для равномерной кладки рядами
Рассчитать заказ

ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ "СЕСТРА"

Производитель - "Петровская Мануфактура"
1500
руб/м2
  • ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! СКИДКИ ДО 30%!
  • Плитка для отделки любых поверхностей
  • По слепкам царских кирпичей
  • Отлита из бетона
  • Все элементы кирпича (длинный, короткий, угол)
  • Фирменная затирка для плитки под кирпич
  • Продажа с производства
  • В 1м2 плитки 26 ложков (длинные элементы) и 44 тычка (короткие элементы). Для равномерной кладки рядами
Рассчитать заказ

ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ "СУРА"

Производитель - "Петровская Мануфактура"
1500
руб/м2

  • ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! СКИДКИ ДО 30%!
  • Для внутренней отделки и отделки фасада
  • По слепкам старинных кирпичей
  • Из бетона
  • Все элементы кирпича(длинный, короткий, угол)
  • Любые объемы в наличии на складе
  • Продажа напрямую с производства, минуя магазины
  • Гарантия лучшей ЦЕНЫ
  • В 1м2 плитки 26 ложков (длинные элементы) и 44 тычка (короткие элементы). Для равномерной кладки рядами
    Рассчитать заказ

    ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ "ТОСНА"

    Производитель - "Петровская Мануфактура"
    1500
    руб/м2
    • ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! СКИДКИ ДО 30%!
    • Для внутренней отделки и отделки фасада
    • По слепкам старинных кирпичей
    • Из бетона Все элементы (длинный, короткий, угол)
    • Два вида фирменной затирки
    • Любые объемы в наличии на складе
    • Продажа напрямую с производства, минуя магазины
    • Гарантия лучшей ЦЕНЫ
    • В 1м2 плитки 26 ложков (длинные элементы) и 44 тычка (короткие элементы). Для равномерной кладки рядами
    Рассчитать заказ

    ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ "ИЖОРА ПЛЮС"

    Производитель - "Петровская Мануфактура"
    1700
    руб/м2
    • ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! СКИДКИ ДО 30%!
    • Плитка с имитацией высолов
        Рассчитать заказ

        ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ "СЕСТРА ПЛЮС"

        Производитель - "Петровская Мануфактура"
        1700
        руб/м2
        НОВИНКА 2019 ГОДА!
        • Плитка с имитацией высолов
              Рассчитать заказ

              ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ "СУРА ПЛЮС"

              Производитель - "Петровская Мануфактура"
              1700
              руб/м2
              НОВИНКА 2019 ГОДА!
              • Плитка с имитациями высолов
                  Рассчитать заказ

                  УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
                  ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПЛИТКИ ПОД КИРПИЧ

                  Производитель - "Петровская Мануфактура"
                  1500 руб. за м.пг
                      Рассчитать заказ

                      ДОСКА ПОД СТАРИНУ
                      (АМБАРНАЯ ДОСКА)

                      Производитель - "Петровская Мануфактура"
                      2600
                      руб/м2
                          • Материал: ламели сосны
                          • Размеры:
                          1. 1800х140х5мм
                          2. 1800х190х5мм
                          • Производитель - "Петровская Мануфактур
                              Уточнить стоимость

                              ДЕКОРАТИВНЫЕ СОСТАРЕННЫЕ БАЛКИ

                              Производитель - "Петровская Мануфактура"
                              Любых размеров.
                              Короб из МДФ, оклеенный сосновой ламелью.
                              В комплекте с закладными и шурупами
                              Размеры и стоимость:
                              • 13x13x13 (см) = 1950 руб/м погонный
                              • 8x8x8 (см) = 1200 руб/м погонный
                              • 8x8x13 (см) = 1450 руб/м погонный
                              • 15x15x15 (см) = 2250 руб/м погонный
                              • 15x15x20 (см) = 2500 руб/м погонный

                                - Производитель - "Петровская Мануфактура"
                                Расчет стоимости

                                Клейма ЦАРСКИХ КИРПИЧЕЙ:

                                Кирпичные клейма – это своего рода заводские марки, представляющие собой рельефные изображения или надписи, обозначающие изготовителя и место производства.
                                Мы различаем два вида клейм:
                                1. Оригинальные клейма, бережно срезанные со старинных кирпичей.
                                2. Плитка имитация клейма, изготовленная методом ручной формовки по форме со слепков старинных кирпичей.
                                Под заказ мы можем изготовить:
                                • Клеймо с Вашей фамилией
                                • Наименованием Вашей фирмы и т.д.

                                  КЛЕЙМА

                                  Производитель - "Петровская Мануфактура"
                                      • Материал - бетон
                                      • Размер - 270*130 мм
                                      • 20 штук в коробке
                                      • 25 штук в м2
                                      • Производитель - "Петровская Мануфактура".

                                      Уточнить стоимость

                                      Затирка для плитки под старинный кирпич:

                                      Мы производим собственную затирку для швов, так как любые другие аналоги приводят к тому, что общее восприятие проекта портится из-за диссонанса между цветом плитки и затирки.
                                      Кроме того, затирка на полках строительных гипермаркетов значительно мельче по своей фракции и теряется при расшивке в 10-12 мм.
                                      Поэтому настоятельно советуем приобретать только оригинальную затирку от "Петровской Мануфактуры".

                                      ФИРМЕННАЯ ЗАТИРКА

                                      Производитель - "Петровская Мануфактура"
                                          • Цвета: желтая и серая
                                          • Единица продукции - мешок 25 кг
                                          • 1 мешок на 6 м2
                                          • Производитель - "Петровская Мануфактура"

                                          Уточнить стоимость

                                          ЭЛЕМЕНТЫ ПЛИТКИ ПОД СТАРИННЫЙ КИРПИЧ:

                                          Ложок плитки под кирпич
                                          Длина 260-270 мм
                                          Ширина 70-75 мм
                                          Толщина от 15 мм

                                          Тычок плитки под кирпич
                                          Длина 130 мм
                                          Ширина 70-75 мм
                                          Толщина от 15 мм
                                          Постель плитки под кирпич
                                          Длина 260-270 мм
                                          Ширина 130 мм
                                          Толщина от 15 мм
                                          Угол плитки под кирпич
                                          Ложок+тычок
                                          13 шт в м.пог.

                                          СРАВНИМ ПЛИТКУ ПОД СТАРИННЫЙ КИРПИЧ С АНАЛОГАМИ:

                                          ПЛИТКА ИЗ МАГАЗИНА - + - -

                                          1. - Однообразная структура. Одинаковые элементы кирпича.
                                          2. + Экологически чистые материалы, нет вредных примесей
                                          3. - Низкое качество материала
                                          4. + Средний ценовой диапазон, наценки дилеров
                                          ПЛИТКА ИЗ СТАРОГО КИРПИЧА + - - -

                                          1. + Натуральная структура кирпича
                                          2. - Кирпичи извлекались, в том числе, из больниц, моргов и промышленных предприятий
                                          3. - Возможность внутренней деформации при распиле кирпича
                                          4. - Высокая цена из-за трудоемкости процесса изготовления
                                          НАША ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ "ИЖОРА" +++

                                          1. + Натуральная структура кирпича. Наличие всех элементов, включая углы.
                                          2. + Используются только экологически чистые материалы, нет вредных примесей
                                          3. + Высокое качество материала
                                          4. + Доступная цена. Напрямую от производителя плитки

                                          фотографии ПЛИТКИ ПОД СТАРЫЙ КИРПИЧ из нашего Instagram:

                                          ПРоизводим с душой!

                                          Мы рады, что Вы посетили наш сайт и ознакомились с плиткой под кирпич от "Петровской Мануфактуры":
                                          Мы - частное производство, поэтому главное в нашей работе - выпускать плитку под кирпич, которая будет отвечать всем стандартам качества, но при этом обладать уникальным дизайном и текстурой.
                                          Можем смело утверждать, что пока справляемся с поставленными задачами.
                                          Наша плитка под старинный кирпич действительно изготовлена по слепкам старых кирпичей Санкт-Петербурга и Москвы. Это решение навсегда изменило рынок плитки и отделочных материалов, так как появилась возможность создать дизайн в стиле лофт без использования натуральной кирпичной кладки.
                                          А это экономия средств, пространства и времени.
                                          Наш лофт кирпич Ижора получил огромную популярность. Его используют при:
                                          • внутренней отделке помещений,
                                          • женщины с удовольствием закупают его для фартука кухни,
                                          • мужчины используют в коммерческих зданиях.
                                          Нет никаких ограничений по температуре или влажности, так как плитка выполнена из бетона.
                                          Именно с нашей подачи стиль лофт обрел второе дыхание в России, отделка под кирпич набирает все большую популярность.
                                          Дизайнеры России повсеместно используют нашу продукцию, особенно кирпич Ижора, в самых масштабных проектах, а мы не боимся, что заказчик будет против интерьерных решений, так как за годы работы у нас не было отрицательных отзывов по качеству самого материала.
                                          Так что если Вы действительно хотите создать уютный интерьер и ищите материал для отделки под кирпич - плитка под старинный кирпич от "Петровской Мануфактуры" - лучший выбор!
                                          ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ О ПЛИТКЕ ПОД КИРПИЧ:
                                          Заказывали плитку под старинный кирпич "Ижора" - 15кв.м., потом дополнительно еще 5 кв.м. плитки под кирпич "Сура". Плитка пришла вся целая, доставка отслеживалась, на все мои вопросы ответили. Единственное - не послушал совета по поводу скосов, надо было действительно углами делать.
                                          Евгений, частный заказчик
                                          Город Уфа
                                          Сотрудничаем уже около года, предлагаю своим клиентам плитку под старинный кирпич "Петровской Мануфактуры" в качестве материалов для отделки в своих проектах. Клиенты, бывают, соглашаются не сразу, но есть ряд объектов, куда приходится их возить, чтобы посмотреть на деле, как будет выглядеть их будущий интерьер. После этого сомнения отпадают)
                                          Елена Михайловна, руководитель дизайн-студии
                                          г. Воронеж
                                          Буду краток. У нас небольшой ресторан в Москве, хотелось выполнить ремонт, близкий к стилю "лофт". Наткнулся на плитку под старинный кирпич случайно, уже собирались выбрать более дешевый, гипсовый вариант. Хорошо, что передумали. От кирпича плитку никто не отличает.
                                          Олег Александрович, частный заказчик
                                          г. Москва
                                          Не буду много рассказывать о том, что доставить к нам что-то не так просто) Можно поискать мой город на карте)
                                          Но плитка под кирпич дошла целехонькая, ремонт в процессе, но все получается даже лучше, чем я ожидала! Спасибо! Да, заказывала плитку под кирпич "Ижора".
                                          Евгения, частный заказчик
                                          г. Курильск

                                          Клиентам на заметку:

                                          Уважаемые клиенты.
                                          Просим обратить внимание на появление фирм, производящих плитку под старинный кирпич под нашими названиями или по формам, отлитым по нашим кирпичам без получения согласия от "Петровской Мануфактуры".
                                          Как правило, такие фирмы полностью копируют линейку продукции плитки под старый кирпич, но не торгуют остальной нашей продукцией (амбарной доской, декоративными балками), так как скопировать и производить их гораздо сложнее.
                                          Плитка под кирпич, произведенная ими кустарным способом, может значительно отличаться по качеству в худшую сторону.
                                          Если Вы все же решились на покупку, прежде всего проверьте продукцию на прочность, на контакт с жидкостью.
                                          Плитка под старинный кирпич не должна ломаться, трескаться, оставлять следы какой либо краски на руках, так как наша продукция окрашивается в массе в процессе производства, а не после изготовления.
                                          Так же если Вы приобретете кирпич "Ижора" или другую плитку под кирпич у сторонних организаций - не стоит обращаться к нам с жалобами на качество продукции. Мы не несем ответственности за подделки.
                                          Будьте внимательны при выборе!

                                          Ответы на основные воЗРАЖЕНИЯ:

                                          Очень дорого. Я куплю плитку под кирпич в любом строительном магазине дешевле
                                          Да, мы согласны.
                                          Но будьте готовы к тому, что:
                                          • Плитка под кирпич будет сделана из гипса
                                          • Плитка будет иметь только длинные, одинаковые элементы
                                          • Каждая плитка будет точной копией предыдущей. И по цвету, и по текстуре. А точнее - она будет просто гладкая.
                                          • Плитка не будет иметь коротких и угловых элементов
                                          • Плитка под кирпич не сможет быть использована во влажных помещениях
                                          • Плитка будет не похожа на настоящий кирпич
                                          Как известно, "скупой платит дважды".
                                          И мы, в отличие от строительных магазинов, не продаем плитку под старинный кирпич.
                                          Мы продаем красивый и современный интерьер.
                                          Вы в Санкт-Петербурге, а я в другом городе
                                          Ничего страшного.
                                          Чем дальше Вы от нас, тем больше шансов, что Вы сможете удивить интерьером с нашей плиткой под старинный кирпич своих гостей, так как подобной плитки в регионах не производят.
                                          А что касается доставки - мы отправляем заказы в любой город транспортными компаниями. Поэтому переживать не стоит.
                                          Смело оставляйте заявки.
                                          Укладка такой плитки под старинный кирпич - целая проблема
                                          Поспешим Вам рассказать, что наша плитка очень проста в использовании.
                                          Монтаж осуществляется на усиленный плиточный клей, без всяких проблем.
                                          Поэтому можно справиться с монтажом самостоятельно.
                                          У Вас сейчас скидки, а я планирую покупку только через месяц
                                          Мы очень лояльны к нашим клиентам.
                                          Поэтому просто свяжитесь с нами заранее и мы "заморозим" цены для Вас до нужного момента.

                                          Статьи о плитке под кирпич:

                                          Этапы монтажа плитки под кирпич
                                          4 решения для отделки стен
                                          Отделка плиткой под кирпич
                                          Декоративный кирпич
                                          Спальня в стиле лофт
                                          Кирпичная плитка в интерьере
                                          Плитка под кирпич в дизайне
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                                          Плитка под кирпич в декорировании интерьера
                                          Лофт - новое слово дизайна
                                          Фартук кухни из плитки под кирпич.
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                                          Ванная комната в стиле лофт|Плитка под кирпич для ванной
                                          Дизайн интерьеров. Лофт и Прованс.
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                                          Стиль "Прованс" в интерьере
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                                          Наши контакты
                                          Телефоны:
                                          1. 8(800)550-44-76 (бесплатный номер)
                                          2. 8 (812) 627-16-50
                                          3. +7 900 656 64 84
                                          (WhatsApp, Viber, Telegram)
                                          E-mail: zakaz@petro-man.ru

                                          Наше производство плитки под кирпич расположено в Санкт-Петербурге
                                          Возможен самовывоз прямо с производства по адресу:
                                          Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 50;
                                          (заезд с ул.Тельмана. Синие ворота напротив д.22)
                                          Просьба звонить перед приездом!

                                          В Москве с нашей продукцией можно ознакомиться по адресу:
                                          Москва, Нахимовский пр.24
                                          Номер места уточняйте по телефону.

                                          Доставка продукции по территории России и СНГ.
                                          ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ!
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                                          МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ПЛИТКИ ПОД КИРПИЧ В ГОРОДА:

                                          • Абакан
                                          • Альметьевск
                                          • Ангарск
                                          • Арзамас
                                          • Армавир
                                          • Артём
                                          • Архангельск
                                          • Астрахань
                                          • Ачинск
                                          • Балаково
                                          • Балашиха
                                          • Барнаул
                                          • Батайск
                                          • Белгород
                                          • Березники
                                          • Бийск
                                          • Благовещенск
                                          • Братск
                                          • Брянск
                                          • Великие Луки
                                          • Великий Новгород
                                          • Владивосток
                                          • Владикавказ
                                          • Владимир
                                          • Волгоград
                                          • Волгодонск
                                          • Волжский
                                          • Вологда
                                          • Воронеж
                                          • Грозный
                                          • Дербент
                                          • Дзержинск
                                          • Димитровград
                                          • Екатеринбург
                                          • Елец
                                          • Железнодорожный
                                          • Жуковский
                                          • Златоуст
                                          • Иваново
                                          • Ижевск
                                          • Иркутск
                                          • Йошкар-Ола
                                          • Казань

                                          • Калининград
                                          • Калуга
                                          • Каменск-Уральский
                                          • Камышин
                                          • Канск
                                          • Кемерово
                                          • Киров
                                          • Киселёвск
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